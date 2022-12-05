انقطاع المياه عن مدينة نصر ومناطق أخرى بالقاهره بسبب كسر مفاجئ بأحد الخطوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 08:28 مساءً - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (جميع مراحل زهراء مدينة نصر – مناطق مدينة الأمل «الهجانة سابقا 6,5,4,3 – عمارات زاهر – جبل الكعبة – إسكان مصر الجديدة – عمارات إعمار المرشدى)، نظراً لحدوث كسر مفاجىء اليوم الإثنين الموافق 05 -12 -2022 بخط قطر 1000 مم (الاستثمار) بمنطقة مدينة نصر، نتيجه أعمال التطوير.

والشركة تأسف عن هذا العطل المفاجئ، وتبذل قصارى جهدها بكافة إمكانياتها من المعدات والعمال والفنيين والمهندسين، فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح فى أقرب وقت ممكن، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتساب على رقم 01206665125 .