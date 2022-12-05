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متحدث الصحة: نحن في أقل معدلات الإصابات والوفيات بكورونا منذ بداية الجائحة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 08:28 مساءً - قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إننا فى مصر أصبحنا فى أقل المعدلات بالإصابات بكورونا، حيث نسبة الإشغال صفر فى العديد من المستشفيات الخاصة بالعزل.

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، فى تصريحات لبرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أننا نحن فى أقل معدلات الإصابات والوفيات بكورونا منذ بداية الجائحة.

 

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: لا يوجد مؤشرات فى زيادة الإصابات أو الإقبال على مستشفيات العزل، ولا يوجد لدينا ظاهرة الأدوية المغشوشة.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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