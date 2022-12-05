الإفتاء تعلن اليوم عن بشرى سارة للمقبلين على الزواج

جدة - نرمين السيد - وكتبت دار الإفتاء، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "بشرى سارة للمقبلين على الزواج نعلنها اليوم بإذن الله، لأهالينا فى الإسكندرية وأسيوط والقاهرة".

على جانب آخر قالت دار الإفتاء المصرية، إن للهدايا أثر جميل فى النفوس فتبادلوها فيما بينكم ولو كانت بسيطة، وأثر الهدية ليس فى قيمتها المادية، بل فى مشاعر الحب الكامنة فيها.