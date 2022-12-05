الإفتاء تعلن اليوم عن بشرى سارة للمقبلين على الزواج

على جانب آخر قالت دار الإفتاء المصرية، إن للهدايا أثر جميل فى النفوس فتبادلوها فيما بينكم ولو كانت بسيطة، وأثر الهدية ليس فى قيمتها المادية، بل فى مشاعر الحب الكامنة فيها.
وأوضحت، عبر صفحتها بفيسبوك، أن الهدية بين المتحابين تُذهب مشاعر الكره والبغض، وتقضى على الشحناء، وتزيد فى الود والبر، وفى الحديث الشريف قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا»، فأظهرا مشاعر السعادة والفرح بالهدايا التى تقدمونها لبعضكم، فالتصرف الجميل ينبغى أن يقابَل برد فعل جميل، فإنَّ تجاهل ذلك يُشعر بعدم التقدير من الطرف الآخر، ويؤدى إلى فتور العلاقة وبرودها.
وتابعت: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أسْدى إليه أخوه معروفا، فقال له: جزاك الله خَيرا، فقد أبلغ فى الثناء»، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس».
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