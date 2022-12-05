يحيى الفخرانى أول الحاضرين فى عزاء مفيد فوزى بكنيسة السيدة العذراء بالزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 07:29 مساءً - بدأ منذ قليل عزاء الإعلامى مفيد فوزى بكنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة الزمالك، وحرص على أول الحضور الفنان يحيى الفخراني.

وشارك في جنازة مفيد فوزى أمس العديد من نجوم الفن والفكر والمجتمع، مثل الدكتور مصطفى الفقى والفنانة ميرفت أمين والإعلامي محمود سعد، وغيرهم ممن حرصوا على التواجد والمشاركة فى الجنازة.

ورحل عن عالمنا الكاتب الكبير مفيد فوزى بعد رحلة طويلة مع المرض صباح أمس الأحد، داخل إحدى المستشفيات الخاصة، حيث ودعه عدد كبير من الكتاب والإعلاميين والوزراء عبر منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماع، ووكتب ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزى عبر خاصية الاستورى على موقع انستجرام قائلة: "بابا راح السما.. وصلاة الجنازة في كنيسة المرعشلى اليوم الاحد الساعة 12 ظهرا ، والعزاء بكرة في نفس الكنيسة من الساعة 6 مساء".

يشار إلى أن الإعلامى الكبير مفيد فوزى كان يعانى من وعكة صحية خلال الأيام الماضية، أدت إلى نقله إلى أحد مستشفيات المهندسين، حيث كان يعانى من تعب شديد دخل على أثره للعناية المركزة.

يشار إلى أن الإعلامى الكبير مفيد فوزى كان قد تعرض لكسر في المفصل بالذراع الأيمن منذ عدة أشهر، وكان يتلقى العلاج في منزله، وكانت تقوم برعايته ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزى.

ويعد مفيد فوزى واحدا من أهم الإعلاميين والصحفيين له تاريخ كبير في العمل الإعلامي والصحفي فهو من لقب بالمحاور وأصبح ببرنامجه حديث الناس والمدينة فهو أول من قدم فكرة (تلفزة الصحافة) أو (تصحيف التليفزيون) و الذي سار على دربه فيما بعد العديد من برامج الصحافة التليفزيونية على شاشة التليفزيون المصري، ويعتبر برنامج (حديث المدينة) من أهم البرامج التي قدمها على الشاشة واقترن اسمه بذلك.