وزير التعليم العالى: احتياجات سوق العمل فرضت وجود الجامعات التكنولوجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - أكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى ، أنه بدراسة احتياجات السوق كان لابد من وجود مسار تكنولوجى ومن ثم كانت الجامعات التكنولوجية، موضحا أن التعليم بهذه الجامعات تضم 60% جانب عملي وتدريبي و40٪؜ جانب نظرى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم اليوم الإثنين.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن الإقبال علي هذا النوع من الجامعات في مصر بات كبيرا للغاية وغير طبيعيا خاصة وأن تجربة الجامعات التكنولوجية أثبتت وجود اقبال كبير من الطلاب حيث وصل عدد الطلاب الملتحقين بهذا التعليم حوالي ١٢ ألف طالب.

ولفت عاشور، إلى أن البرامج التى يتم تدريسها في الجامعات التكنولوجية مرتبطة بسوق العمل فمثلا هناك عشر جامعات تكنولوجية جديدة وبرامج التكنولوجيا فيها منها الغزل والنسيج والسكك الحديدية والصناعات الغذائية والنقل البحرى والموانىء والخدمات السياحية والفندقية والصناعات المعدنية والملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية والالكترونية والميكانيكا ترونكس والمخلفات الالكترونية وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والطاقة الجديدة والمتجددة والغاز والبترول.