وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي ”فتح - 5”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 05:27 مساءً - شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى (فتح ­- 5)، والذى تجريه المنطقة الشمالية العسكرية ويستمر لعدة أيام، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب أسامة نجا قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذى توليه للمنطقة الشمالية العسكرية مؤكداً حرص مقاتلوا المنطقة على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها للدفاع عن أمن الوطن واستقراره .

بدأت المرحلة بتقديم عرضاً مختصراً للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ فى الموقف أثناء المشروع وناقش الفريق أول محمد زكى عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى اسلوب تنفيذ مهامهم، وكيفية إتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة .

وألقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال المنطقة الشمالية العسكرية , مشيداً بالأداء المتميز الذى وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع، ومؤكداً حرص القوات المسلحة على الإهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والإستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات والإرتقاء بإمكاناتها وقدراتها فى كافة المجالات .

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات .

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والضباط بالمشروع فى تنفيذ مهامهم وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم اثناء سير العمليات.