مجلس النواب يوافق نهائيا على 3 اتفاقيات تتيح لوزير البترول التنقيب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 05:27 مساءً - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، نهائيا على 3 مشروعات قوانين باتفاقيات تسمح لوزير البترول بالتنقيب والبحث في الصحراء الغربية .

و شملت الموافقة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دي. دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية.

كما وافق على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية.

ووافق أيضا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية.

وطالب عدد من الاعضاء بضرورة مد الغاز الطبيعى إلى القرى ومدن الصعيد، خاصة في ظل وجود احتياطى كبير من الغاز لدى مصر .

و قالت النائبه سحر صدقي عضو مجلس النواب، أن مصر قفزت قفزات كبيره في مجال الاكتشافات البترولية وباتت لاعب مهم في سوق الطاقة العالمي .

واضافت أن مصر تخطو خطوات كبيرة في مجال اكتشافات الغاز ولعل آخرها حقل نرجس بالعريش الذي بات من اهم الاكتشافات على غرار حق ظهر .

وطالبت «صدقي» وزارة البترول بتكثيف الجهود نحو تعميم الغاز الطبيعي إلى محافظات الصعيد، وتابعت أن الصعيد يحتاج إلى نظرة كبيرة، لافتة إلى أن مركز ابوتشت بقنا يحتاج إلى جهد كبير في مجال توصيل الغاز. واشارت إلى ضرورة افساح المجال لابناء الصعيد للحصول على فرص عمل بقطاع البترول