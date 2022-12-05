نجاح جراحة ذات مهارة لإصلاح تشوه بالقدم والكاحل لطفل بمجمع الإسماعيلية الطبي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 05:27 مساءً - نجح قسم جراحة العظام بمجمع الإسماعيلية الطبى في إجراء جراحة ذات مهارة لإصلاح تشوه بالقدم والكاحل لطفل عمره 7سنوات بمجمع الإسماعيلية الطبي، واستعادة قدرته على المشي بطريقة طبيعية وإنهاء معاناته في المشي على أطراف أصابعه منذ الولادة.

حضر الطفل وكان يعاني من قصر بوتر اكيليس (Achilles tendon) وتشوه بالقدم والكاحل منذ الولادة مما يؤدي إلي عدم قدرته علي المشي بصورة طبيعية والمشي فقط علي أصابع القدم، وعليه تم إجراء كافة التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وتم التدخل لاستعدال القدم والكاحل عن طريق إطالة لوتر اكيليس واستعدال لعظام القدم والكاحل لجعله في الوضع الطبيعي للحركة والمشي على كامل القدم بدلًا من المشي علي أطراف الأصابع، حيث تم عمل جبس فوق الركبة وتمت متابعة الطفل بعدها لمدة ٨ أسابيع كاملة

لإستعدال التشوهات وليسترد قدرته على الحركة بشكل طبيعي.

ثم تم إجراء الجراحة بنجاح، ومتابعة حالة الطفل بالعيادات الخارجية، والاطمئنان على الطفل حتى استعاد الحركة الطبيعية بشكل كامل.

قام بإجراء الجراحة الفريق الطبي المتميز المكون من :-

د.وليد فوزي_ اخصائي جراحة العظام والعمود الفقري

د.نور محمد الشافعي_ نائب جراحة العظام

د.أحمد عادل_ استشاري التخدير ومدير العمليات

وبمعاونة فريق التمريض المتميز، المكون من:-

أ/ إسراء عبد السلام _ تمريض العمليات

أ/ تغريد محمد السيد _ تمريض العمليات

أ/ ميرنا راغب _ مشرف العمليات