«التعليم»: تشكيل لجنة عليا لتطوير منظومة امتحانات الجاليات المصرية بالخارج

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 05:27 مساءً - وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على تشكيل لجنة عليا لتطوير منظومة امتحانات الجاليات المصرية بالخارج تختص باتخاذ جميع القرارات المتعلقة بمنظومة أبنائنا في الخارج ومدارس المسار المصري ومتابعة عملية تطويرها من كل الجوانب الفنية والتكنولوجية والمالية.

كما وافق وزير التربية والتعليم في مستند رسمي على ضم امتحانات مدارس المسار المصري لجميع الصفوف الدراسية إلى منظومة امتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، وتطبق عليهم جميع الإجراءات المعمول بها للطلاب المتقدمين لامتحانات أبنائنا في الخارج عدا طريقة عقد الامتحان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي سيتم إرسال الامتحانات إلكترونيًا لجميع الصفوف مجمعة لكل فصل دراسي من خلال البريد الإلكتروني لكل مدرسة، ويوميًا بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، وتلتزم المدارس بطباعة تلك الامتحانات، وتعقد الامتحانات ورقيًا بالمدارس، وإرسال أوراق الإجابة من خلال الحقائب الدبلوماسية إلى الإدارة العامة للامتحانات.

وحددت وزارة التربية والتعليم، الإجراءات التالية لامتحانات وهي كالتالي:

- إتاحة تسجيل جميع الطلاب من الصف الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج.

- الدفع الإلكتروني لرسوم الامتحانات من خلال المنصة.

- إنشاء رابط الكتروني يتم إرساله إلى المدارس للتعامل به والمتابعة من خلال المختصين بإدارة أبنائنا في الخارج.

- إعداد حساب لكل مدرسة يدخل من خلاله مسئول الإحصاء بالمدرسة لتسجيل درجات الأنشطة.

- التواصل مع المدارس بصورة مباشرة لإرسال كشوف بأسماء الطلاب المقيدين في جميع الصفوف من الصف الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي (نسخة ورقية وأخرى الكترونية).

- استلام استمارات التقدم والمستندات لبحث مدى أحقية الطلاب في التقدم.

- يتم فصل طلاب مدارس المسار من المنصة عن طريق العاملين بإدارة أبنائنا في الخارج وإدارة نظم المعلومات.

- إصدار أرقام جلوس الطلاب في جميع الصفوف الدراسية بعد إتمام عملية بحث أحقية التقدم، وإرسالها إلى المدارس من خلال البريد الإلكتروني.

- يتم إرسال الامتحانات إلكترونيًا لكل فصل دراسي من خلال البريد الإلكتروني لكل مدرسة، وتلتزم المدارس بطباعة تلك الامتحانات.

- يتم أداء الامتحانات ورقيًا بالمدارس وإرسال كراسات الإجابة إلى الإدارة العامة للامتحانات من خلال الحقائب الدبلوماسية.

إصدار الشهادات بالمواد والدرجات والتقييمات- استلام أوراق الإجابة وإعداد لجنة تقدير الدرجات واستخراج النتائج وإرسالها إلى المدارس من خلال البريد الإلكتروني.

- إصدار الشهادات بالمواد والدرجات والتقييمات وفقًا للقرارات الوزارية المعمول بها بالمدارس المصرية في مصر.

- سرعة إرسال كشوف أسماء الطلاب وأصول مستندات التقدم للامتحانات للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بجميع الصفوف الدراسية حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجرارات اللازمة للامتحانات.