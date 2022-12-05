محافظ قنا يفتتح أقسام جديدة بمستشفى الحميات بتكلفة 6 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ قنا أشرف الداودى، اليوم الإثنين، الأقسام الجديدة بمستشفى الحميات والكبد والجهاز الهضمى بالمحافظة، والتى تضم وحدة العلاج الطبيعى وأعمال تطوير الخدمات بوحدة العناية المركزة وقسم العلاج على نفقة الدولة ومعمل التحاليل pcr، بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين جنيه.





وأوضح المحافظ أن قسم العلاج الطبيعى مزود بأحدث الأجهزة الطبية، لاستقبال المزيد من الحالات المرضية وتقديم جلسات علاج طبيعى للرجال والنساء والأطفال وذوى الهمم، لافتا إلى أنه تم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة بوحدة العناية المركزة، حيث تم تجهيزها بـ 6 أسرّة 4 منها مزودة بأجهزة تنفس صناعى مما سيسهم فى زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى.

وأضاف أن أعمال تطوير الخدمات بقسم العلاج على نفقة الدولة شملت تزويد القسم بأحدث أجهزة الحاسب الآلى لتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، والتى تتضمن صورة بطاقة الرقم القومى، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبى والأبحاث الحديثة، عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحميل المريض أى مشقة، كما تم إنشاء أماكن لانتظار المرضى لتوفير أقصى درجات الراحة لهم، والتيسير على المرضى وضمان وصول الخدمات لمستحقيها.

وأوضح المحافظ أنه تم تطوير معمل تحليل pcr بأحدث أجهزة التحاليل والكشف عن أنواع الفيروسات المختلفة، وذلك فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بالنهوض وتطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقى الخدمات الطبية.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة راجى تاوضروس أن محافظة قنا شهدت طفرة كبيرة فى المنظومة الصحية خلال الفترة الأخيرة، وذلك فى إطار سعى الدولة نحو توفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقى الخدمات الطبية تنفيذاً لرؤية مصر 2030.