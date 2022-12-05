شرايين جديدة فى الإسكندرية.. حكايات مشروعات عملاقة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ومؤخرا تم تطوير الطريق الدولى الساحلى بورسعيد/ السلوم بطول 800 كم، وتطوير الطريق الدولى الساحلى بورسعيد - الإسكندرية بطول 260 كم.

كما تم تطوير الطريق الدولى الساحلى "مرسى مطروح- السلوم" بطول 240 كم، وطريق الشاحنات من محور التعمير حتى محور جنوب الضبعة بطول 115 كم، وتطوير طريق وادى النطرون/ العلمين بطول 135 كم.

فميا تم إنشاء محور النوبارية بطول 207 كم، وتطوير الطريق الدولى الساحلى من الكيلو 101 العلمين حتى الكيلو 156 الضبعة بطول 55 كم، وتطوير الطريق الدولى الساحلى من الكليو 156 الضبعة حتى مطروح بطل 145 كم ، إضافة إلى تطوير محور التعمير وامتداده محور أبو ذكرى بطول 50 كم.