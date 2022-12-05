محافظ أسوان يؤكد عمق العلاقات التاريخية المصرية الروسية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أن أسوان مستعدة لاستقبال حركة السياحة الروسية، وأيضاً من مختلف الجنسيات للاستمتاع بالمقومات السياحية والتنوع الفريد من أنماط سياحية متنوعة تشمل السياحة الثقافية والأثرية والبيئية والعلاجية والسفارى والصيد ومراقبة الطيور، بالإضافة إلى الاستمتاع بالطبيعة الخلابة والطقس الدافئ بالمحافظة.





وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم الإثنين - أنه ذلك جاء خلال لقائه مع القنصل العام لروسيا فيكتور فوروبايف، خلال زيارته لأسوان، لبحث سبل التعاون المستقبلية وخاصة فى المجال السياحى.

ورحب المحافظ بالقنصل، مطالبا بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات السياحية لإضافة ليلة مبيت لبرنامج السائحين الروس القادمين إلى أسوان من مدن مرسى علم وسفاجة والغردقة بما يضمن لهم الاستمتاع بزيارة المزيد من المناطق الأثرية والسياحية المختلفة.

من جانبه عبر القنصل الروسى عن سعادته بزيارة محافظة أسوان والتى وصفها بأنها من المقاصد السياحية المتميزة على خريطة السياحة الدولية ومن أفضل المشاتى العالمية، مشيرا إلى رغبته فى زيادة مجالات التعاون بين الجانب الروسى ومحافظة أسوان فى مجالات السياحة والآثار والثقافة والفنون والتعليم.

وأشاد بالنقلة الحضارية والجمالية التى شهدتها مدينة أسوان خلال الفترة الأخيرة، وما تحققه الدولة المصرية من إنجازات عديدة فى كافة قطاعات العمل العام، وفى مقدمتها المشروعات الجارية لمبادرة حياة كريمة وغيرها من مبادرات رئيس الجمهورية.

وشهد اللقاء الاتفاق على دراسة تنظيم رحلات سياحية روسية لأسوان، بحانب إقامة اتفاقية تآخى بين مدينة أسوان وإحدى المدن الروسية مع تنظيم أوبرا عايدة ضمن فعاليات الاحتفال بتعامد الشمس فى فبراير القادم، بالإضافة إلى مقترح إقامة أسبوع مهرجان الموسم الروسى بأسوان للتعريف بالثقافة والفلكلور والفنون الروسية.

و تبادل المحافظ فى نهاية اللقاء والقنصل العام لدولة لروسيا الاتحادية درع المحافظة والهدايا التذكارية.