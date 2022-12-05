جدة - نرمين السيد - تنتشر خلال فصلى الخريف والشتاء، الأمراض المعدية كالانفلونزا، وهذا الأمر يتطلب من الأهل الانتباه لصحة أبنائهم، واتباع الاجراءات الضرورية التى تحميهم من انتقال العدوى لهم.





وفى هذا الإطار، أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مبادرة "كيف تحمى ابنك من الأمراض المٌعدية؟"؛ ويقدم موقع "دوت الخليج" هذه الإنفوجراف، الذى يرصد نصائح من شأنها حماية الطفل. وتتضمن هذه النصائح: "الالتزام بمواعيد التطعيم، غسل اليدين باستمرار، تناول الأغذية الصحية، تحذيره من لمس أغراض ووضعها فى فمه، تحقيق التباعُد الاجتماعى مع الآخرين، التدريب على استعمال المناديل وقت العطس والسُعال، واستعمال الأدوات الشخصية وعدم مشاركتها مع الآخرين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبادرة «المتحدة» للطفل.. كيف تحمى ابنك من الأمراض المٌعدية؟ «إنفوجراف» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.