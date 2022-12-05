مصر ترحب بالتوقيع على الاتفاق الإطارى فى السودان

جدة - نرمين السيد - ورحبت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 5 ديسمبر الجارى، بالتوقيع على الاتفاق السياسى الإطارى بشأن الفترة الانتقالية فى جمهورية السودان الشقيقة، مؤكدة على أن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم فى السودان.

وأعربت مصر عن دعمها الكامل للاتفاق، واستعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف السودانية فى جهودها للبناء عليه وصولا، لاتفاق نهائى يحقق تطلعات الشعب السودانى الشقيق، ويعزز من دور السودان الداعم للسلام والاستقرار فى المنطقة والقارة الإفريقية.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تمنياتها، بأن يمثل الاتفاق بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار للشعب السودانى، فى ظل الروابط التاريخية التى تربط البلدين الشقيقين ووحدة مصير شعبى وادى النيل.

ودعت مصر بهذه المناسبة أطراف المجتمع الدولى إلى توفير كل عناصر الدعم لدولة السودان الشقيقة، وبما يمكنها من عبور المرحلة الانتقالية بكل نجاح، وتحقيق مصلحة الشعب السودانى بكافة أطيافه.