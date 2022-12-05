وزير النقل يعرض خطة تطوير النقل في محافظة الاسكندرية أمام الرئيس السيسى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 04:28 مساءً - خلال افتتاح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم عدد من المشروعات القومية الكبرى في نطاق محافظة الاسكندرية، عرض الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل خطة تطوير النقل في محافظة الاسكندرية حيث قال وزير النقل في كلمته امام فخامة الرئيس السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

الحضور الكرام

في اطار توجيهات سيادتكم في تطوير منظومة النقل في مصر للتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة فقد تم وضع استراتجية لخدمة اهداف التنمية المستدامة في محافظة الاسكندرية وربطها بكافة محافظات الجمهورية كونها العاصمة الثانية للبلاد حيث يصل عدد سكنها 5.4 ميلون ميلون نسمة و تصل في فصل الصيف 6 1/10 ميلون نسمة و يوجد بها اهم ميناء تجاري بالدولة و اكثر من 50% من حركة التجارة الخارجية مما ادى إلى وجود اكثر من التحديات المرورية شديدة التعقيد تتجه قلة عدد المداخل المرورية بالمدينة و التداخل الشديد من حركة نقل الركاب و البضائع شرقاً و غرباً، قامت وزارة النقل بالاسكندرية تعتمد اساسا على تطوير محاور الطرق و الكباري و النقل السككي و استحداث وسائل الجر الكهربائي و تطوير النقل النهري و البحري كالاتي:

اولاً محاور الطرق و الكباري، اشار وزير النقل إلى انه تم التخطيط لتطوير جميع الطرق الطولية و العرضية التي تربط محافظة الاسكندرية بالدلتا و القاهرة بعدد 9 محاور رئيسية (طريق الاسكندرية الزراعي – طريق الاسكندرية الصحراوي – محور النوبرية و امتداد لمحور عمر سليمان – محور المحمودية – الطريق الدولي الساحلي – محور ابو ذكري – محور الكافوري/ برج العرب). مشيراً انه جاري تطوير طريق القاهرة الزراعي بطول 220 كيلو متر حيث اكد ان هذا الطريق انه كان الطريق الرئيسي الذي يربط الاسكندرية بالقاهرة و محافظات الدلتا و كان يطلق عليه الطريق السريع و تم افتتاحه عام 1959 و نتيجة لمرور الطريق للمدن الهامة و عواصم المحافظات و الذي ادى إلى الزحف العمراني و اختناق الطريق و عدم القدرة على الاتي

(اعادة تدوير الرصف الحالي باستخدام الانظمة الحديثة – توسعة الطريق بعدد 2 حارة/ اتجاه ليصل إلى 4 حارة/اتجاه مسافات الكتل السكانية – انشاء عدد 10 كباري علوية لحل التقاطعات السطحية و لتحرير الحركة المرورية العابرة للمدن حيث تم الانتهاء من عدد 4 كباري (الشرقاوية – قنما – الشموط – طوخ طبسة) و جاري تنفيذ عدد 6 كوبري من اهمها كوبري الجهور و عرب الرمل.

و كذلك تطوير وتوسعة طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي بطول 160 كيلو متر (جاري التنفيذ من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة) لافتا ان هذا الطريق تم تنفيذه عام 1935 كما دق من الاحجار مسبب بالباتومين بعرض 6 متر و تم توسعته و رصفه بمرحلة لاحقة ليصبح 2 حارة في كل اتجاه و انه قد ادت زيادة حركة العمران على جانبي الطريق على تكدس المروري و زيادة نسبة الحوادث. و تتم تطوير و توسعة الطريق عام 2015 ليصبح 6 حارات بكل اتجاه منها 2 حارة للشاحنات و هي المرة الاولى في مصر التي