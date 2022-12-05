وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى «فتح - 5»

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى (فتح - 5)، الذى تجريه المنطقة الشمالية العسكرية، ويستمر لعدة أيام، بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.





وألقى اللواء أ.ح أسامة نجا، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذى توليه للمنطقة الشمالية العسكرية، مؤكدا حرص مقاتلى المنطقة على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى لتنفيذ جميع المهام المكلفين بها للدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

وبدأت المرحلة بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ فى الموقف فى أثناء المشروع.

وناقش الفريق أول محمد زكى، عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذ مهامهم، وكيفية اتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة فى أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة.

وألقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال المنطقة الشمالية العسكرية، مشيدا بالأداء المتميز الذى وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع.

ونوه بحرص القوات المسلحة على الاهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والاستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات والإرتقاء بإمكاناتها وقدراتها فى جميع المجالات.

وكان الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين جميع التشكيلات والوحدات فى أثناء مراحل إدارة العمليات.

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من القادة والضباط بالمشروع فى تنفيذ مهامهم وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم فى أثناء سير العمليات.