المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من القوافل الطبية بأحياء بشاير الخير

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وضمت القوافل الطبية عدد من سيارات الإسعاف المجهزة عناية مركزة، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، وعدد من العيادات الطبية المتنقلة والمتخصصة فى تنظيم الأسرة والأشعة العادية وأشعة الموجات الصوتية والمعامل والعلاج الطبيعى وبنك الدم والفحص المبكر لأورام الثدى وفحص ذوى الهمم والرمد وأمراض القلب والباطنة والعظام والمخ والأعصاب والمسالك البولية وأسنان والمسح السمعى لطلاب المدارس.
وبلغ عدد المستفيدين من القوافل الطبية ما يقرب من 75 ألف مواطن من قاطنى بشاير الخير 3-5 بالإضافة إلى سكان المناطق المجاورة، حيث تم توقيع الكشف على 32 ألف حالة، واكتشاف ما يقرب من 2800 حالة تحتاج إلى تدخل جراحى تم تحويلهم إلى مستشفيات الإسكندرية لتقديم خدمة طبية متقدمة كما تم فحص أكثر من 160 طفلًا من ذوى الهمم وصرف العلاج اللازم لهم.
كما تضمنت الفعاليات تنظيم عدد من الندوات الصحية التثقيفية، وندوات للمجلس القومى للمرأة، ومعرض للأسر المنتجة، تنظيم مؤتمر توظيف لعدد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وإطلاق حملة بشاير بلا أمية.
تأتى تلك الجهود التى تبذلها القوات المسلحة إنطلاقًا من مسئوليتها الإنسانية والإجتماعية وحرصًا منها على وصول كافة الخدمات لأبناء الشعب المصرى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنيين لاسيما فى المناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظات الواقعة بنطاق مسئولية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.
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