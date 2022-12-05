قرار عاجل من «التعليم» لمدارس المسار المصرى فى الخارج بشأن الامتحانات

جدة - نرمين السيد - وتطبق على هؤلاء الطلاب جميع الإجراءات المعمول بها للطلاب المتقدمين لامتحانات "أبناؤنا فى الخارج"، عدا طريقة الامتحان، حيث يتم إرسال الامتحانات إلكترونيا لجميع الصفوف مجمهة - لكل فصل دراسى- من خلال البريد الإلكترونى لكل مدرسة، ويوميا بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعدادى، وتلتزم المدارس بطباعة تلك الامتحانات وتعقدها ورقيا داخل المدرسة، ثم ترسل أوراق الإجابة من خلال الحقائب الدبلوماسية إلى الإدارة العامة للامتحانات.

وتأتى موافقة الوزير، بناء على ما توصلت إليه اللجنة العليا المشكلة لتطوير منظومة امتحانات الجاليات المصرية بالخارج، والمختصة باتخاذ جميع القرارات المتعلقة بمنظومة "أبناؤنا فى الخارج" ومدارس المسار المصرى، ومتابعة عملية تطويرها من كافة الجوانب الفنية والتكنولوجية والمالية.

وبحسب الخطاب، تتبع الإجراءات الآتية:

1- إتاحة تسجيل جميع الطلاب من الصف الأول الابتدائى حتى الثانى الثانوى على المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج https://sabroad.emis.gov.eg.

2- الدفع الإلكترونى لرسوم الامتحانات من خلال المنصة.

3- إنشاء رابط إلكترونى يتم إرساله إلى المدارس للتعامل به والمتابعة من خلال المختصين بإدارة أبناؤنا فى الخارج.

40 إعداد حساب لكل مدرسة يدخل من خلاله مسؤول الإحصاء بالمدرسة لتسجيل درجات الأنشطة.

5- التواصل مع المدارس بصورة مباشرة لإرسال كشوف بأسماء الطلاب المقيدين فى جميع الصفوف من الصف الأول الابتدائى وحتى الثانى الثانوى (نسخة ورقية وأخرى إلكترونية).

6- استلام استمارات التقدم والمستندات لبحث مدى أحقية الطلاب فى التقدم.

7- يتم فصل طلاب مدارس المسار من المنصة عن طريق العاملين بإدارة ابناؤنا فى الخارج وإدارة نظم المعلومات.

8- إصدار أرقام جلوس الطلاب فى جميع الصفوف الدراسية بعد إتمام عملية بحث أحقية التقدم وإرسالها إلى المدارس من خلال البريد الإلكترونى.

9- يتم إرسال الامتحانات إلكترونيا لكل فصل دراسى من خلال البريد الإلكترونى لكل مدرسة، وتلتزم المدارس بطباعة تلك الامتحانات.

10- يتم إداء الامتحانات ورقيا بالمدارس وإرسال كراسات الإجابة إلى الإدارة العامة للامتحانات من خلل الحقائب الدبلوماسية.

11- استلام أوراق الإجابة وإعداد لجنة تقدير الدرجات واستخراج النتائج وإرسالها إلى المدارس من خلال البريد الإلكترونى.

12- إصدار الشهادات بالمواد والدرجات والتقييمات وفقا للقرارات الوزارية المعمول بها بالمدارس المصرية فى مصر.

ووجهت الوزارة مدارس المسار المصرى بالخارج، بسرعة إرسال كشوف أسماء الطلاب وأصول مستندات التقدم للامتحانات للعام الدراسى 2022/ 2023، فى جميع الصفوف الدراسية، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة للامتحانات، مع اعتبار الأمر هام وعاجل جدا.