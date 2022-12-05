تدريب سائقى «القابضة للمطارات» على القيادة الآمنة لتفادى الحوادث

جدة - نرمين السيد - نفذت الإدارة العامة للتدريب بقطاع التنمية الإدارية بالشركة القابضة للمطارات، وبالتنسيق مع المركز المصرى للقيادة الآمنة للاتحاد المصرى للغرف السياحية بمدينة 15 مايو، تدريبا للتأهيل المهنى والمحترف لعدد من قائدى المركبات الخاصة بالشركة القابضة، وفق المعايير الدولية للقيادة الآمنة ولتفادى الحوادث المرورية.





جاء ذلك فى ضوء حرص الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدنى، على أهمية الاستثمار فى العنصر البشرى وتأهيل العاملين بمختلف التخصصات، وتحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية. ويهدف البرنامج التدريبى إلى تأهيل قائد المركبة على إدراك المواقف الخطرة التى يتعرض لها فى الحياة المرورية اليومية منذ الوهلة الأولى وتدريبه على عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقيادة الآمنة مثل وضع الجلوس السليم، وتوجيه عجلة القيادة والفرملة فى حالة الطوارئ مع ظروف قيادة صعبة، وتجنب العوائق المفاجئة والفرملة فى أثناء الدوران واستعادة السيطرة على السيارة المنزلقة وتغيير الحارة المرورية مع السرعة العالية فى حالة الطوارئ. ويتضمن مركز التدريب الذى استضاف الدورة التدريبية، مضامير للتدريب، تحاكى الطرق التى يسير عليها قائد المركبة فى الحياة المرورية اليومية مثل المنعطفات والتقاطعات والطرق المتعرجة وساحات الانتظار وغيرها، وذلك لتدريب السائقين المحترفين على مواقف مرورية مماثلة للحقيقة، وبلغ عدد المتدربين من الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بهذا البرنامج 20 سائقا بادارة الحركة وباستخدام سيارت خطوط الشركة المخصصة لنقل العاملين ولتحقيق أعلى استفادة ممكنة من البرنامج تفاديا للحوادث المرورية.

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