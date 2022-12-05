تدريب موجهى الثانوية على فنيات صياغة الأسئلة بالنظام الجديد

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، ورشة عمل لتدريب موجهى المواد للمرحلة الثانوية بالمديريات التعليمية، على أساليب وفنيات وصياغة الأسئلة وفقا لنظام التقييم الجديد لطلاب المرحلة الثانوية، وتستمر الورشة لمدة يومين.





جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدى، مساعد الوزير لشؤون المديريات التعليمية، والدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد أول الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، وأكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، ونادية عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والدكتور حسن جاويش، مدير الترقى بالأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأوضحت الوزارة أن المستهدفين من التدريب 378 موجها لكل مادة من مواد التعليم الثانوى، و27 مسؤول تدريب بكل مديرية تعليمية، بالإضافة إلى 15 مدربا، و10 مشرفين على التدريب، وتحتوى الحقيبة التدريبية على المواد الأساسية: العلوم والدراسات والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الثانية وعلم النفس والفلسفة، ويوجد فى كل حقيبة من المواد التدريبية: دليل المتدرب، دليل المشارك، المادة المرجعية، عرض تقديمى عن اليوم الأول، واليوم الثانى، تقويم البرنامج التدريبى، تقويم متدرب ، والاختبار القبلى والبعدى، ويتولى بالتدريب نخبة من الأساتذة المدربين.

وفى نفس السياق، أشارت الوزارة إلى عقد ورشة عمل لإدارات التدريب بالمديريات التعليمية، فى إطار تطوير العمل بإدارات التدريب بالمديريات التعليمية، تستهدف مديرى إدارات التدريب بالمديريات؛ لمناقشة وضع تصور لمعدلات العاملين بأقسام وإدارات التدريب.

وتحول نظام التقييم بالمرحلة الثانوية، من الأسئلة التى تقيس مهارات الحفظ والاسترجاع، إلى الفهم والتحليل وعدد من مستويات التفكير العليا، اعتباراً من العام الدراسى 2018/2019.

وقرر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تدريب 5000 من معلمى المرحلة الثانوية، على فنيات صياغة الأسئلة وفقاً للنظام الجديد، هذا العام، ليكونوا نواة لنقل التجربة لجميع المعلمين بالمدارس.