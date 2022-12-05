”القوى العاملة” : ندوة توعية حول حقوق المرأة فى القانون بمطروح

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح ، بشأن عقد ندوة تثقيفية حول حقوق المرأة فى ظل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 داخل مركز التدريب المهنى بمطروح ، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالمرأة وتوفير برامج توعية وتثقيف لها فى أماكن العمل حول حقوقها وواجباتها وتمكينها إقتصادياً .

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمطروح ، فى تقريره الذى تلقته الوزارة اليوم الإثنين ، أنه وجه بتكثيف ندوات التوعية والتثقيف داخل مركز التدريب للنساء العاملات ، والمتدربات حول حقوق المرأة داخل قانون العمل ، والأجازات السنوية المستحقة لها ، والإجازات الاخرى ، وساعات العمل ، والاعمال المحظور عليها العمل فيها بموجب القانون والقرارات الوزارية المكملة له .

وأضاف مدير المديرية أنه حاضر فى الندوة على نصيب مدير مكتب عمل مطروح ، ودعاء المتولي من إدارة الرعاية بالمديرية ، وجيهان الشافعي مدير إدارة التدريب ،وماهر شحاتة مفتش عمل ووليد جمعة مدير مركز التدريب المهنى بمطروح .