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قوى عاملة بورسعيد تنظم ندوة يستفيد منها 15 عامل

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ندوة تثقيفية لمكتب عمل بورفؤاد ،بحضور ١5 عامل وعاملة وبمشاركة ٧ شركات، وذلك بمقر شركة قناة السويس للحاويات SCCT ، بميناء شرق بورسعيد .

وقال عبد الونيس عبد الله مدير المديرية أن الندوة تناولت :دليل الحقوق العمالية و ضوابط التحقيق مع العمال، كما تناولت أهمية دور تفتيش العمل علي المنشآت في حفظ حقوق العمال و رعايتهم و الإرتقاء بهم ، و توفير أفضل الخدمات العمالية المقدمة لهم و كذا متابعة تنفيذ قانون العمل لإعداد عمالة واعية قادرة علي المراجعة الداخلية للحقوق العمالية بالمنشآت.

وأشار إلى أن الندوة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة والدور التوعوى لمفتشى العمل و بناء علاقات عمل مستقرة و ناجحة و قوية بين الإدارة و عمالها .وفي نهاية الندوة تم الاستماع الى كافة الاستفسارات والرد عليها ، وقدم الحاضرون الشكر للقائمين على الندوة مثنيين على المعلومات القيمة التي تلقوها.

و قام بتنفيذ الندوة فاتن علي صالح مديرة مكتب عمل بورفؤاد ذو نشاطين و بمشاركة كلاً من محمد شاهين مفتش العمل ، و هبه مسعد مفتش علاقات العمل .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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