قوى عاملة بورسعيد تنظم ندوة يستفيد منها 15 عامل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ندوة تثقيفية لمكتب عمل بورفؤاد ،بحضور ١5 عامل وعاملة وبمشاركة ٧ شركات، وذلك بمقر شركة قناة السويس للحاويات SCCT ، بميناء شرق بورسعيد .

وقال عبد الونيس عبد الله مدير المديرية أن الندوة تناولت :دليل الحقوق العمالية و ضوابط التحقيق مع العمال، كما تناولت أهمية دور تفتيش العمل علي المنشآت في حفظ حقوق العمال و رعايتهم و الإرتقاء بهم ، و توفير أفضل الخدمات العمالية المقدمة لهم و كذا متابعة تنفيذ قانون العمل لإعداد عمالة واعية قادرة علي المراجعة الداخلية للحقوق العمالية بالمنشآت.

وأشار إلى أن الندوة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة والدور التوعوى لمفتشى العمل و بناء علاقات عمل مستقرة و ناجحة و قوية بين الإدارة و عمالها .وفي نهاية الندوة تم الاستماع الى كافة الاستفسارات والرد عليها ، وقدم الحاضرون الشكر للقائمين على الندوة مثنيين على المعلومات القيمة التي تلقوها.

و قام بتنفيذ الندوة فاتن علي صالح مديرة مكتب عمل بورفؤاد ذو نشاطين و بمشاركة كلاً من محمد شاهين مفتش العمل ، و هبه مسعد مفتش علاقات العمل .