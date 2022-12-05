افتتحه الرئيس اليوم.. ما لا تعرفه عن محور التعمير بالإسكندرية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، محور التعمير بالإسكندرية، والذى يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى حتى طريق سيدى كرير / مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.





ويعتبر محور التعمير إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمرانى، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوى والطريق الدولى الساحلى ومدينة برج العرب، وليصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلى. ويأتى محور التعمير كخطوة جديدة إضافية فى تنفيذ استراتيجية الدولة فى إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التى لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد العمرانى المنظم، والتجمعات السكنية الحديثة، وتعزز من العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل، كما تربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها، انعكاساً لرؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء والتعمير والتنمية.

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