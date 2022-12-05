بيان مهم من «التضامن» بشأن عدد اللاجئين فى مصر

جدة - نرمين السيد - وشهد اللقاء مناقشة ملفات التعاون بشأن الخدمات المقدمة للاجئين فى مصر، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى أعداد اللاجئين الغفيرة التى قدمت إلى مصر فى السنوات الأخيرة والتى تصل إلى ما يقرب 9 ملايين لاجئ من مختلف الجنسيات من دول عربية وإفريقية وأسيوية، رغم أن عدد المسجلين لدى المفوضية يبلغ فقط 270 ألف لاجئ.

ولقد زادت حركة قدوم اللاجئين إلى مصر بصفة خاصة بعد ثورات الربيع العربى والسعى للبحث عن سبل العيش وفرص العمل، بسبب النزاعات وعدم الاستقرار فى بعض البلدان الإفريقية، وغيرها من الأسباب.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى بأن مصر تهتم بملف حقوق الإنسان بشكل خاص وتقدم تقارير دورية عنه، خصوصا بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر 2021.

كما سردت القباج دمج اللاجئين فى العملية التعليمية، وفى الخدمات الصحية، والخدمات الاجتماعية المقدمة سواء من الوزارة أو من الهلال الأحمر المصرى الذى يرعى عشرات الآلاف من اللاجئين فى مناطق متنوعة، أو من الجمعيات الأهلية الشريكة والمتخصصة فى تعزيز خدمات اللاجئين.

وقد شهدت المرحلة التى كانت تعانى منها مصر من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، والذى شمل جميع اللاجئين فى خطط التطعيمات والرعاية الصحية.

كما ناقشت القباج أهمية اكتساب اللاجئين لقدرات ومهارات خاصة لتسهيل سبل عيشهم فى الدولة المضيفة وهى مصر، مستشهدة بالتجربة السورية القائمة، وكيف نجح السوريون فى إقامة العديد من المشروعات التى لاقت صدى ونجاحا كبيرًا فى الشارع المصرى، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعامل ضيوفها معاملة أبنائها ولا تفصلهم فى مخيمات أو معسكرات.

وبالرغم من الظروف الاقتصادية التى تعانى منها مصر فى السنوات الأخيرة، وزيادة نسب التضخم، وعدم زيادة نسبة التشغيل بالقدر الذى يستوعب العمالة المصرية والأجنبية، إلا أن مصر كانت دائماً ملاذاً آمناً توفر الحد الأدنى من سبل العيش وبصفة خاصة للنساء والأطفال.

جدير بالذكر أن هناك بعض التحديات التى يتم العمل على تذليلها بما يشمل افتقار البعض إلى التعليم والتدريب الذى يساهم فى تشغيلهم التعامل مع كل قضاياهم، بالإضافة إلى عائق اللغة أحياناً الخاص ببعض الجنسيات، والاحتياج الكبير إلى الدعم النفسى والاجتماعى بصفة خاصة لهؤلاء الذين مروا بظروف صعب لحين وصولهم إلى الأراضى المصرية.

ومن جانبها، أشادت جيليان تريجز، مساعد المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالدور الذى تلعبه مصر فى تقديم الخدمات المتنوعة للاجئين، كما عبرت عن إعجابها بدمج نماذج منهم فى مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ “27-COP” بشرم الشيخ الشهر الماضى، والتى شهدت مشاركة العديد من المهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء كمشاركين وكمتطوعين فى المؤتمر.

وأخيراً تمت مناقشة سبل زيادة الدعم المالى الذى تقدمه المفوضية وبعض الدول الداعمة فى هذا المجال لمساعدة مصر على الوفاء بحقوق اللاجئين على الوجه الأكمل، خصوصا مع تنامى الأعداد وتقلص الحالة الاقتصادية، خصوصا أن بعض الدول الأخرى تتلقى مساعدات كبيرة ولديها عدد لاجئين أقل.

ووعدت ترجيز ببحث الموقف وباهتمامها بتقديم كل أشكال الدعم لحماية اللاجئين وتوفير بيئة آمنة لهم لحين التعامل النهائى مع كل قضاياهم.