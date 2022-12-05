مشارف العامرية الجديدة.. أكبر مشروع سكنى تنموى صناعى بالإسكندرية- فيديوجراف

جدة - نرمين السيد - تعد مدينة مشارف بالعامرية الجديدة، فى محافظة الإسكندرية، من المناطق الواعدة والمتنفس المنتظر لأهالى المنطقة الذين عانوا سنوات كبيرة من الإهمال والتردى فى الخدمات، فضلا عن التكدس السكانى.





والفيديوجراف التالى يوضح أبزر المعلومات عن مدينة مشارف العامرية الجديدة. وتقام المدينة على مرحلتين، الأولى بمساحة 550 فدانا، وتضم 964 عمارة سكنية بعدد 50 ألف وحدة، ومساحة 480 ألف متر مربع للأنشطة التجارية، والثانية على مساحة 1000 فدان، وتتضمن إنشاء 30 ألف وحدة سكنية.

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