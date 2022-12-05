الرئيس يلتقط صورة تذكارية فى ختام افتتاح مشروع محور المشير أبو ذكرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 02:30 مساءً - حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التقاط صورة تذكارية مع القائمين على مشروع محور المشير أبو ذكري بالإسكندرية، وذلك في ختام جولته بالمشروع.

ويعد محور المشير أبو ذكري إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاق تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولى الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.

كما يأتي محور التعمير الجديد كخطوة جديدة إضافية فى تنفيذ استراتيجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التى لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد العمراني المنظم، والتجمعات السكنية الحديثة، وتعزز من العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل، كما تربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها، وذلك انعكاسًا لرؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء و والتعمير والتنمية.