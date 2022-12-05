انت الان تتابع خبر الثانوية العامة 2023 .. التعليم تصدر قرار صادم لهؤلاء الطلاب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، قراراً جديداً بشأن بعض طلاب الثانوية العامة 2023 للعام الدارسي الجاري.وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن رفض تحويل حوالي 70 طالب من طلاب الثانوية العامة 2023 إلي إلى لجان بعينها في سوهاج وأسيوط وقنا، لعد استيفاء الشروط، وذلك من قبل اللجنة المشكلة بديوان عام الوزارة، للبت في تحويلات الثانوية العامة.

وأوضحت الوزارة أن طلبات التحويل لـ70 طالب في الصف الثالث الثانوي كان في اللجان الخاصة بامتحانات نهاية العام التي عليها حظر التحويل إليها، ذلك تم رفض عملية التحويل لهم.

وأشارت الوزارة أن الضوابط الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، عدم وجود أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات من جانب الطلاب، حيث أنها سوف تجري بطريقة ورقية بالكامل، ولكن عملية التصحيح سوف تتم بطريقة إلكترونية بالكامل دون أي تدخل من العنصر البشري