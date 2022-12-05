ندوة بـ«السويس للحاويات» عن الحقوق العمالية

وقال عبد الونيس عبد الله مدير المديرية أن الندوة تناولت "دليل الحقوق العمالية وضوابط التحقيق مع العمال"، كما تناولت أهمية دور تفتيش العمل على المنشآت فى حفظ حقوق العمال ورعايتهم والارتقاء بهم، وتوفير أفضل الخدمات العمالية المقدمة لهم وكذا متابعة تنفيذ قانون العمل لإعداد عمالة واعية قادرة على المراجعة الداخلية للحقوق العمالية بالمنشآت.
وأشار إلى أن الندوة تأتى فى إطار تنفيذ خطة الوزارة والدور التوعوى لمفتشى العمل وبناء علاقات عمل مستقرة وناجحة وقوية بين الإدارة وعمالها.
وفى نهاية الندوة تم الاستماع إلى كل الاستفسارات والرد عليها، وقدم الحاضرون الشكر للقائمين على الندوة مثنيين على المعلومات القيمة التى تلقوها.
ونفَّذ الندوة فاتن على صالح مديرة مكتب عمل بورفؤاد، وبمشاركة محمد شاهين مفتش العمل، وهبه مسعد مفتش علاقات العمل.
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