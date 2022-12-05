القوى العاملة بمطروح تنظم ندوة توعية حول حقوق المرأة فى القانون (صور)

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح، بشان عقد ندوة تثقيفية حول حقوق المرأة فى ظل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 داخل مركز التدريب المهنى بمطروح، وذلك فى غطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالمراة وتوفير برامج توعية وتثقيف لها فى أماكن العمل حول حقوقها وواجباتها وتمكينها اقتصاديا.





وأوضح عاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمطروح، فى تقريره الذى تلقته الوزارة اليوم الإثنين، أنه وجه بتكثيف ندوات التوعية والتثقيف داخل مركز التدريب للنساء العاملات، والمتدربات حول حقوق المرأة داخل قانون العمل، والأجازات السنوية المستحقة لها، والأجازات الاخرى، وساعات العمل، والاعمال المحظور عليها العمل فيها بموجب القانون والقرارات الوزارية المكملة له. وأضاف مدير المديرية أنه حاضر فى الندوة على نصيب مدير مكتب عمل مطروح، ودعاء المتولى من إدارة الرعاية بالمديرية، وجيهان الشافعى مدير إدارة التدريب، وماهر شحاتة مفتش عمل ووليد جمعة مدير مركز التدريب المهنى بمطروح.

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