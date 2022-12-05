أبو الغيط يستقبل وزير شؤون القدس لمتابعة تنفيذ قرارات قمة الجزائر

وصرح جمال رشدى، المتحدث باسم الأمين العام، بأن اللقاء تناول متابعة تنفيذ قرار القمة العربية الأخيرة بالجزائر بشأن عقد مؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس بمقر جامعة الدول العربية مطلع العام المقبل، حيث استمع أبو الغيط باهتمام لاستعراض شامل قدمه الوزير الفلسطينى فى هذا الشأن بهدف أن يخرج المؤتمر بنتائج عملية على المستويات السياسية والقانونية والتنموية لحماية مدينة القدس المحتلة، ودعم صمود أهلها فى مواجهة العدوان الإسرائيلى الممنهج عليها.
وأوضح المتحدث أن أبو الغيط شدد على موقف الجامعة العربية الثابت فى الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطينى وقيادته ومؤسساته، فى الدفاع عن القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وحماية هويتها العربية والإسلامية والمسيحية.
ونقل المتحدث عن أبو الغيط تحذيره من مغبة التصعيد الخطير الذى تشهده الأراضى المحتلة فى الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن ما تمارسه قوات الاحتلال من عنف من منفلت سوف يكون من شأنه دفع الأوضاع إلى الانفجار، ومطالبا المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته نحو حماية أبناء الشعب الفلسطينى.
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