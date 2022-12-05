السيدة انتصار السيسى: تحية إلى كل أيادى الخير فى مصر

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جدة - نرمين السيد - وكتبت فى تدوينة لها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تحية إلى كل أيادى الخير فى مصر، الذين يعملون ليلا ونهارا لبناء وطنهم دون انتظار مقابل".
وأضافت: "أتوجه إليكم فى اليوم العالمى للتطوع، بكل الشكر والتقدير، فأنتم أمل مصر ومستقبلها".
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