السيدة انتصار السيسى: تحية إلى كل أيادى الخير فى مصر

جدة - نرمين السيد - وكتبت فى تدوينة لها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تحية إلى كل أيادى الخير فى مصر، الذين يعملون ليلا ونهارا لبناء وطنهم دون انتظار مقابل".

وأضافت: "أتوجه إليكم فى اليوم العالمى للتطوع، بكل الشكر والتقدير، فأنتم أمل مصر ومستقبلها".