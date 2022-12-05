انت الان تتابع خبر البريد تعلن عن قرار مفاجئ لأصحاب المعاشات : خد معاشك مقدماً وسدد براحتك ..كلمة السر “خزنه” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد القومي عن قرار هام خلال الساعات القليلة الماضية يخص كافة أصحاب المعاشات داخل جمهورية مصر العربية حول التعاملات المالية الخاصة بهم.وأوضح فاروق أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة البريد وشركة “خزنة” لتقديم خدمات مالية متميزة لعملاء البريد من أصحاب المعاشات، حيث أن يمكن للمواطن الحصول على دفعة مقدَّمة من المعاش الخاصة ثم تسديد ذلك على أقساط.

وأشار رئيس مجلس إدارة البريد القومي، أن ذلك يتم عن التطبيق الخاص الهواتف الذكية والذي يحمل نفس اسمها وهو خزنة، مشيراً أن الهدف من هذا القرار هو مساعدتهم المستفيدين والقائمين بالصرف على سداد التزاماتهم.