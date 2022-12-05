الرئيس السيسى: نفذنا مشروعات إسكان للمناطق الخطرة بـ 150 مليار جنيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 01:31 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يسأل ويتأكد بنفسه من جمع القيمة الإيجارية في مشروعات الإسكان مثل بشاير الخير والأسمرات وغيرها، قائلا: "أسال على القيمة دي.. والناس ممكن تستغرب.. أقول أخبار الإيجار في مكان.. ألاقي الناس مش واخدة بالها.. أخد بالي أنا.. طب أنا واخد بالي.. ليه تتحول المنشآت دي نتيجة عدم الاهتمام والمتابعة للموضوع".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح محور التعمير الجديد "محور أبو ذكري" بمحافظة الإسكندرية: "ده شغل.. ده شغلنا كلنا.. مش بلوم حد.. ارجو أنه لما نسأل عليه نلاقي الأرقام دي موجودة في الصندوق.. ومش بس المحافظة والتضامن ولو قدرنا ندعمها ندعمها".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "الموضوع فكرته أن اسر كانت موجودة في ظروف صعبة وكانت تعاني وحياتها كانت صعبة - يقصد المناطق الخطرة مثل بشاير الخير -.. وبنعمل ده للحفاظ عليهم.. الانفاق اللى اتعمل كتير وعاوزين نحافظ عليه.. المشروع كله داخلين على 300 ألف.. المتوسطات لو وصلت إلي 500 ألف.. يعني المبلغ 150 مليار جنيه.. دي ثروة كبيرة اوي.. لا تهدر نتيجة عدم الصيانة والمتابعة.. والمواطنين وأسرهم في النوادي والمدراس.. وتشغيل للسيادات.. الموضوع مش بينتهى".