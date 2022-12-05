الرئيس السيسى عن تطوير المنتزه : "بنعمل حاجة حلوة أوى وما أعرفش "الأى كلام"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 01:31 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تطوير منطقة المنتزه قائلا: "أنا عاوز أفكركم لما جينا نبدأ في المنتزه.. ناس كانت بتقول هتعملوا إيه.. وناس زعلت.. إحنا مش هنحرم حد أبدا.. المنتزه مفتوحة لكل الناس.. ومتاحة للكل.. من أول أنا.. مفيش حد له حاجة مش بتاعته.. لو بتاعته مش هقدر أنازعه في الملكية.. الشاليهات اللى كانت موجودة.. أنت بتستخدمها أسبوع و2 في السنة دلوقتي مفتوحة للكل.. تقريبا كل حاجة خلصت.. قصر السلاملك كان هينهار.. نرجع كل حاجة زي ما كانت.. ده تاريخنا".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع محور التعمير الجديد "محور أبو ذكري": "كنت أتمني أنه اللى يتقال عن تطوير المنتزه في مداخلات تليفزيونية وصفحات التواصل الاجتماعي.. التعليق على الوضع.. حط الصورة دي بالصورة القديمة.. وعمرنا ما هنعمل حاجة إلا كل خير.. مفيش الا الخير.. اتفرجوا عليها لما نخلصها.. طب لمين.. الناس اللى موجودة في الإسكندرية".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "انتوا مستغربين.. عندنا حرص نرجع للحسن.. مش كنا بنقول الكلام ده على شكل وصورة البلد من 80 و100 سنة.. طب لما تبقي معانا إحنا يبقي شكلها إيه.. ترجع تاني.. حتى لو مش هنضيف عليها نحافظ عليها.. أي حاجة بندخل فيها يعني بنعمل حاجة حلوة أوي والله.. انتوا مالكم خايفين ليه.. مش بنعمل أي حاجة "أي كلام".. ومش أعرف "الأي كلام".. وباين اتعودنا عليه.. والناس شكلها اتعودت على "الأي كلام".