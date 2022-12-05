السيسى: المنتزه مفتوحة لكل الناس.. «بنعمل حاجة حلوة قوى»

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، إن منطقة وشاطئ المنتزة بات مفتوحا لكل المواطنين، مشيرا إلى الإنجاز الذى حققته الدولة فى تطوير المنطقة بما يجعلها فى مقدمة الأماكن السياحية العالمية.





وأضاف الرئيس السيسى، خلال حضوره افتتاح محور التعمير بالإسكندرية: "فى ناس زعلت لما قولنا هنطور، وقالوا بقالنا سنين هنا وهتحرمونا، مش هنحرم حد، المنتزه مفتوحة لكل الناس الآن".

وتابع: "روحنا لقينا قصر كان هينهار لازم نرجع كل حاجة زى ما كانت دا تاريخنا وعمرنا ما هنعمل حاجة إلا خير".

وأردف: "البعض مستغربين ليه حريص على الحاجات دى علشان نرجع للحسن اللى كنا فيه، شوفوا محطة مصر ومحطة إسكندرية، لو مش هنضيف على الحاجة على الأقل نحافظ عليها.. بنعمل حاجة حلوة قوى والله".

واستطرد الرئيس عبد الفتاح السيسى: "مفيش حاجة أى كلام، أنا معرفش كده، والناس فى مصر اتعودت على الـ أى كلام، نعيش فى أى حاجة، ونمشى فى أى حاجة".