بمشاركة أكثر من 700 شركة.. افتتاح المعرض السابع لـ«فوود أفريكا»

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فعاليات المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" للصناعات الغذائية فى دورته السابعة إلى جانب معرض "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى، ومعرض "فريش وتمور افريكا" للحاصلات الزراعية، بحضور عدد كبير من أعضاء مجلس النواب والسفراء ورؤساء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية والمنظمات الدولية، وممثلى هيئة معارض دوسلدورف.





وفى كلمته، أشار وزير التموين إلى أن افتتاح المعرض اليوم يمثل قيمة كبيرة لقطاع الصناعات الغذائية، كما وجه الشكر والتقدير لكل المشاركين والمنظمين فى المعرض.

وأكد الوزير أهمية التواجد فى السوق بالمنتجات ذات الجودة العالية والسعر المناسب، مع ضرورة توجيه الدعوة من القائمين على تنظيم المعرض للدول الإفريقية لزيارة أجنحة وأقسام المعرض المختلفة للتعريف بالمنتج المصرى وزيادة الفرص التصديرية لما للمعارض من أهميه خاصة لأنها تمثل تجمعا متميزا، وخصوصا فى مجال الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية مع أهمية تطوير كل الكيانات والقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد المصيلحى على أن افتتاح الدورة السابعة للمعرض يشمل تواجد 3 قاعات كبيرة بها أكثر من 700 شركة، وبمشاركة 32 دولة وهو ما يعكس أهمية الدعم والتعاون الحقيقى بين غرفة الصناعات الغذائية، ومجلس الحاصلات الزراعية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

ومن جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة أن معرض "فوود أفريكا" يعد من أهم وأكبر الفعاليات الدولية فى مجال المعارض المتخصصة بالقارة الإفريقية، مشيراً إلى أن إقامة هذه الفعاليات فى توقيت ومكان واحد بمشاركة أكثر من 700 شركة تمثل 32 دولة، وأكثر من 500 مشترى دولى من مختلف دول العالم، يعكس أهمية هذا المعرض والذى أصبح واحداً من أهم المنصات الدولية فى مجال التصنيع الغذائى.

وأشار سمير إلى أن المعرض يمثل تجمعاً كبيراً للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ومدخلات الإنتاج وتكنولوجيا التصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف، كما يمثل نقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية لأسواق العالم ويسهم أيضا فى توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة الإفريقية، لافتاً إلى أن إقامة المعرض للعام السابع على التوالى يعكس اهتمام الشركات المصرية والعالمية بالسوق الإفريقى وحرصها على التواجد بهذا السوق الواعد.

ولفت الوزير إلى أن السوق الإفريقية يمثل أحد أهم اولويات استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفاتها للوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنوياً، خصوصا وأنه سوق استهلاكية ضخم، وقادرة على استيعاب نسب كبيرة من صادرات المواد الغذائية المصرية، مشيراً إلى أن إبرام أول صفقة لتصدير منتجات غذائية مصرية لدولة غانا خلال شهر أكتوبر الماضي فى إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA يعكس اهتمام وثقة دول القارة الإفريقية بالصناعات الغذائية المصرية، وكذا الفرص التصديرية الكبيرة المتاحة أمام هذا القطاع بمختلف الاسواق الإفريقية.

ورحب الوزير بوفود الدول المشاركة ومن بينها دولة الإمارات الشقيقة ضيف شرف المعرض لهذا العام، تزامناً مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات المصرية الإماراتية وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى تطلع الوزارة إلى خروج المعرض والجلسات المصاحبة له بتوصيات تسهم فى وضع رؤية شاملة لتنمية وتطوير قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف فى مصر وزيادة معدلات التصدير.