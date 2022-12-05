«حياة كريمة» تعقد جلسة حوار مجتمعى لأهالى «صالحجر» فى الغربية (صور)

جدة - نرمين السيد - عقدت مؤسسة حياة كريمة جلسة حوار مجتمعى بقرية صالحجر مركز بسيون فى محافظة الغربية، لمناقشة احتياجات القرية والقرى التوابع والعزب.



جدة - نرمين السيد - عقدت مؤسسة حياة كريمة جلسة حوار مجتمعى بقرية صالحجر مركز بسيون فى محافظة الغربية، لمناقشة احتياجات القرية والقرى التوابع والعزب. وبمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، جرى تكريم عدد من ذوى الهمم بهدايا لإدخال الفرحة والسرور عليهم، والتأكيد أن الجميع شركاء فى حياة كريمة.

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