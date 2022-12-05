الرئيس السيسى يتفقد محور المشير فؤاد أبو ذكرى غرب الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الإثنين، محور المشير فؤاد أبو ذكرى (التعمير بالإسكندرية سابقا)، والذى يعد إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة





وتم إزاحة الستار عن لوحة مشروع محور "المشير فؤاد أبو ذكرى" إيذانا بافتتاحه رسميا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى. ويمتد محور التعمير بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى حتى طريق سيدى كرير/مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه، ويعد إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية، فضلا عن عدد من المشروعات القومية الأخرى بالمحافظة.

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