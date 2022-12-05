ضبط 2312 قضية تموينية بإجمالى 723 طنا خلال شهر فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - ضبطت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين 2312 قضية تموينية متنوعة، خلال الشهر الماضى، بإجمالى مضبوطات حوالى 723 طنا، فى إطار الحملات التى شنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.ط ٢٣١٢ قضية تموينية بإجمالي ٧٢٣ طنًا خلال شهر





وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطرى، لشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجارى، والتلاعب فى أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات تأتى استكمالا للمجهودات التى تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدى لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة، من العميد يحى زغلول، مدير مباحث التموين بالجيزة، عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضى، التى شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففى مجال الغش التجارى والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 52 قضية متنوعة بإجمالى مضبوطات حوالى 189 طنا و615 ألف لتر عبارة عن زيوت طعام وأرز وكيماويات زراعية ومصنعات لحوم وأسماك وكفتة وحواوشى ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق وأعشاب وعصائر ودهانات وسجائر ومسطردة ودواجن وطحينية وسكر وشاى ومخللات ومطهرات وشيكولاتة وزبدة فول سودانى وجبن وموتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات ألبان وصلصة وخل تفاح وذرة وأدوية، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتضمن التقرير ضبط 995 قضية فى مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالى 93 طن دقيق تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدى مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص.

وفى مجال البدالين التموينين جرى ضبط 11 قضية تموينية للإستيلاء والتجميع بضبطيات بلغت 42 طن زيت وسكر مدعمة من قبل الدولة تم تجميعها والإستيلاء عليها و1104 لترات زيت تموينى.

كما جرى ضبط 1220 قضية فى مجال المحال العامة لعدم حمل شهادة صحية وعدم الإلتزام بالسعر الرسمى وإدارة منشأة بدون ترخيص إلى جانب تحرير 29 قضية لحجب السلع والتى ضمت دقيق وسجائر وسكر ومكرونة وأرز وسمن وسجائر بإجمالى مضبوطات 428 طنا.