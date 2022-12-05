الأوقاف: 30 مليون جنيه لتجهيز 1000 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اعتماد مبلغ 30 مليون جنيه، من الموارد الذاتية للوزارة لتجهيز 1000 فتاة من الفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية.





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