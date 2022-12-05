الرئيس السيسى: مليون وحدة سكنية فى الإسكندرية خلال السنوات المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 12:30 مساءً - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه سيتم إنشاء من 500 ألف إلى مليون وحدة سكنية فى الإسكندرية خلال السنوات المقبلة، مضيفا: "لما نيجى نتكلم فى إسكندرية هناك ما يقرب من 140 ألف وحدة.. البرنامج لسه مخلصش حتى لو وصلنا لـ200 ألف وحدة، لأن إذا كنا بنقول إسكندرية 4 ملايين فاحنا رايحين لمدة زمنية مش كبيرة قوى لرقم على الأقل يزيد 500 ألف أو مليون خلال الكام سنة اللى جايين".

وأضاف الرئيس السيسى خلال افتتاح محور أبو ذكرى بالإسكندرية: "عاوز نبص على المشروع ده .. هتبقا عندك قدرة تروح للصحراوى بمحور لن يقل عرضه عن 6 حارات لكل اتجاه.. هذا المشروع على 1500 فدان مش رقم بسيط والتصميم والإجراءات فى أبهى صورة، لأن لما نيجى نعمل تسكين متوسط او استثمارى حطوا فى اعتباركم كل عوامل النجاح والجذب اللى تخليكوا حاسين رايحين على مكان بيوفرلكم كل شيء، بدءا من مكان نفسه وتخطيطه وتصميمه وتنفيذه ثم الوصول إليه".

واصل الرئيس: الأماكن اللى تم دراستها علشان تعمل نمو احنا عارفين أن داخل الإسكندرية بقت الكتلة السكانية وكثافة البناء عالية جدا اى حد هيفكر أن احنا نكمل ده ونزود جوه اسكندرية يبقا بنحط ضغط جامد جدا على مرافقها وعلى البنية الأساسية بتاعتها".