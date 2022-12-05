الرئيس السيسي: "مش هنزيل عماير في الإسكندرية لتنفيذ المحاور الجديدة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 12:30 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأراضي الزراعية ثروة قومية نحافظ عليها، متابعا: "الدولة بتحط في الاعتبار ثرواتها القومية.. الأرض الزراعية ثروة قومية.. هي بتاعت مواطن في الريف سواء كان عنده فدان واحد أو 5 أفدنة .. لكن في النهاية هي ثروة قومية لمصر".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح محور التعمير الجديد "محور أبو ذكري" بمحافظة الإسكندرية: "قولنا نعمل مشارف على العامرية.. بنخرج من الكتلة السكانية وبنعملها محاور حركة بتخدم لها.. المدينة مش بقت مستحملة.. اقدر اردم في البحيرة ولكن مقدرشي اشيل عماير جوه الإسكندرية ارتفاعها 13 و14 دور بالألف دور علشان اعمل طريق.. لا ناخد أرض زراعية.. ولكن فيه أراضي بنعملها اقدر أوصل بحجم العمران في الإسكندرية يلبي مطالب الناس ويغير للمواطنين اللى عايشين في مناطق غير مخططة.. مفيش خطرة خلاص".