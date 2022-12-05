الرئيس السيسى يشهد افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع ”بشاير الخير 2”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع "بشاير الخير 2" في منطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهد افتتاح محور التعمير الجديد الذي يعد إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولى الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.

كما يأتي محور التعمير كخطوة جديدة إضافية فى تنفيذ استراتيجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التى لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد العمراني المنظم، والتجمعات السكنية الحديثة، وتعزز من العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل، كما تربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها، وذلك انعكاساً لرؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء والتعمير والتنمية.