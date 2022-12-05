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كريمة المشير أبو ذكرى تشكر السيسى لإطلاقه اسم والدها على محور بالإسكندرية

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أ ش أ 2022-12-05 11:43 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وجهت كريمة المشير فؤاد أبو ذكرى المهندسة ليلى فؤاد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى بعد إطلاقه اسم والدها المشير فؤاد أبو ذكرى على محور "أبو ذكرى" فى محافظة الإسكندرية.

وأعربت ليلى فؤاد، فى كلمة مقتضبة لها خلال افتتاح المحور اليوم الاثنين، عن امتنانها الشديد لهذا التكريم بعد 50 عاما من حرب أكتوبر باعتبار والدها أحد قادتها.

 

وعقب الرئيس عبد الفتاح السيسى على هذا التكريم قائلا: "هو تكريم متواضع لأحد أبطال مصر فى أصعب الفترات التى مرت عليها فى التاريخ الحديث".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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