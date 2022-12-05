وأعربت ليلى فؤاد، فى كلمة مقتضبة لها خلال افتتاح المحور اليوم الاثنين، عن امتنانها الشديد لهذا التكريم بعد 50 عاما من حرب أكتوبر باعتبار والدها أحد قادتها.
وعقب الرئيس عبد الفتاح السيسى على هذا التكريم قائلا: "هو تكريم متواضع لأحد أبطال مصر فى أصعب الفترات التى مرت عليها فى التاريخ الحديث".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريمة المشير أبو ذكرى تشكر السيسى لإطلاقه اسم والدها على محور بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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