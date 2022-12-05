اللواء العزازى: محور أبو ذكرى يضع غرب الإسكندرية فى خريطة التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - وأضاف العزازى خلال افتتاح محور أبو ذكرى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن خطاب الرئيس خلال المؤتمر الوطنى الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية فى يوليو 2017، كان منهجا وبداية للنهوض بالإسكندرية لتعتلى عرش عروس البحر المتوسط مرة أخرى.

وأشار إلى أنه تم البدء فى تنفيذ الأعمال بمشروع محور أبو ذكرى بتاريخ أكتوبر 2020 ليكون محورا مروريا حرا، حيث تضمنت الأعمال مناطق استثمارية طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى.

وأوضح أنه تم البدء فى تنفيذ محور أبو ذكرى بمرحلتيه بطول إجمالى 81 كيلو مترا، حيث تمتد المرحلة الأولى من المحور من تقاطع طريق إسكندرية/القاهرة الصحراوى أمام مدينة الصوارى وحتى كوبرى سيدى كرير وحتى تقاطع طريق برج العرب الجديد بطول 15 كيلو مترا.

وأضاف أنه تم تصميم محور أبو ذكرى بـ9 حارات بكل اتجاه، 5 حارات طريق رئيسى و4 حارات طريق خدمة وحركة موانئ النقل الثقيل من وإلى موانئ الإسكندرية، والدخلية، والماكس، بإجمالى 18 حارة مرورية بعرض يتراوح بين 90 إلى 120 مترا تتوسطها جزيرة لا تقل عن 5 أمتار وتصل إلى 45 مترا فى بعض المناطق.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المحور تتضمن تنفيذ 18 عملا صناعيا تتضمن كبارى خرسانية بطول 18 كيلو مترا، والمرحلة الثانية تتضمن تنفيذ 14 عملا صناعيا تتضمن كبارى خرسانية بطول 14 كيلو مترا، لافتا إلى أن نسبة تنفيذ هذه الكبارى بلغت 92% وسيتم البدء فى عملية الردم لـ 15 كم المرحلة الثانية عقب تفقد الرئيس السيسى اليوم.

وقال مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة اللواء أحمد العزازى "إنه تم إنارة محور أبو ذكرى والكبارى وتركيب اللوحات الإرشادية والتنسيق مع وزارة الداخلية بشأن الكمائن وكاميرات رصد المخالفات ورادارات السرعة حفاظا على أمن وسلامة المستخدمين"، كما تم إنارة المحور بـ 800 عمود إنارة "هاى ماست" والكبارى بـ 3800 عمود إنارة مع استخدام نظام يوفر استهلاك الطاقة عن طريق التحكم فى شدة الإضاءة بناء على التوقيت الزمنى والكثافات المرورية على المحور.

وأضاف أنه تم زيادة القدرة الكهربائية لتتحمل أعمال الإنارة إضافة إلى مد كابلات جهد متوسط بإجمالى 46.5 كيلو متر طولى، إلى جانب زراعة الجزر الوسطى للمحور بآلاف من الأشجار المثمرة والنخيل وزراعة حوالى 52 ألف شتلة.

وأوضح مدير إدارة المشروعات أن المشروع واجه العديد من التحديات أهمها طبيعة التربة الطينية وإزالة الإطماءات لتنفيذ المسطحات المائية حيث بلغت نسبة الإطماءات والأملاح المترسبة بمسار الطريق 3.5 مليون متر مكعب بمتوسط سمك 1.5 متر من ترسبات طبقات الملح والتى تم رفعها من بحيرة مريوط والملاحات والترع والمصارف على جانبى المحور، إضافة إلى تنفيذ 160 ألف عمود رمال بقطر 50 سنيتيمنترا بالتكنولوجيا المناسبة والمعدات المحلية وعلى مسافات متقاربة من 2 إلى 3 أمتار بمتوسط طول للعمود الواحد 18 مترا وبإجمالى أطوال 2.4 مليون متر.

وأشار إلى أنه مع افتتاحات اليوم للمرحلة الأولى يتم وضع نقاط رصد على جانبى المحور والجزر الوسطى لأعمال الهبوط لأنه من المتوقع خلال عام أن تكون نسبة الهبوط المتبقية قد وقعت حتى نتمكن من استكمال أعمال الرصف النهائى للمحور.

ولفت إلى أنه تم نقل خطوط الكهرباء فائقة الجهد الموازية والمتقاطعة مع المحور بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتجهيز أماكن أبراج المسارات البديلة لخط الكهرباء لـ 104 أبراج بطول 31.5 كيلو متر خطوط كهرباء و220 كيلو فولت، مشيرا إلى أنه يجرى نقل 49 برجا بطول مسار 14 كيلو مترا وخطوط كهرباء 220 كيلو فولت فى 15 كيلو مترا المتبقية من امتداد المحور.