أيمن عاشور: مصر تسعى لتأكيد مكانتها كمركز إقليمى للتعليم العالى فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - وشدد عاشور، على اهتمام مصر بالاستثمار فى التعليم العالى لمواكبة الزيادة الكبيرة فى السكان، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تنظر للتعليم العالى كمفتاح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتسعى لتأكيد مكانتها كمركز إقليمى للتعليم العالى فى المنطقة.

ونوه بأهمية دور رجال الأعمال باعتبارهم من الشركاء الأساسيين فى عملية الاستثمار بالتعليم ومشاركة الحكومة فى الاستثمار فى التعليم العالى.

جاء ذلك بحضور أندرو باوى، وزير التجارة الخارجية البريطانى، والسفير شريف كامل، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، ود. مصطفى رفعت، مستشار نائب الوزير للتعاون الدولى، ود. عبير الشاطر مستشار نائب الوزير للتصنيف الدولى، ود. أيمن فريد مستشار نائب الوزير لشئون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ودوجلاس بلاكستوك رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد الأوروبية، ود. رشا كمال الملحق الثقافى ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، وماجد المنشاوى نائب رئيس الجمعية المصرية للأعمال، وممثلى 36 جامعة بريطانية، وممثلى الهيئات والمنظمات البريطانية ولفيف من رجال الأعمال.

وبدوره شدد أندرو بواى، على عمق العلاقات المصرية البريطانية وأهمية تعزيز نمو الشراكة بين الجامعات البريطانية والمصرية.

وقال إن مصر تعد من الدول ذات الأولوية فى الاستراتيجية البريطانية للتعاون العلمى والأكاديمى مع دول العالم المختلفة، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى دعم سبل نقل الخبرات الدولية فى مجال التعليم التى تتمتع بها بريطانيا إلى مصر.

ومن جهته، أشاد السفير شريف كامل، بموضوع المنتدى، مؤكدا أن التعليم العالى يعد حجر الأساس لبناء الأمم، وذلك فى ضوء الحاجة إلى ربط مهارات الخريجين بسوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

ومن جهتها قدمت د. رشا كمال، الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والسفير شريف كامل لرعايتهم ودعمهم للمنتدى، مؤكدة على حرص المؤسسات التعليمية ببريطانيا على عقد شراكات مع مؤسسات التعليم العالى فى مصر، من خلال التعليم عبر الحدود بين البلدين، مشيرة إلى تشجيع الجانب البريطانى للشراكة والاستثمار بمصر من خلال إنشاء أفرع للجامعات البريطانية فى مصر أو منح درجات علمية مشتركة، أو تعزيز التبادل الطلابى والأبحاث العلمية المشتركة، وذلك فى إطار الخطة الاستراتيجية ورؤية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى (2022- 2032).

وفى السياق ذاته، أشار ماجد المنشاوى، نائب رئيس الجمعية المصرية للأعمال، إلى أن التعليم يعد المحور الثانى من المحاور السبعة لنهضة وتقدم الأمم، مؤكدا على تعاون المملكة المتحدة ومصر معا فى تعزيز مكانة منظومة التعليم العالى وتحقيق الريادة فى هذا المجال، وفى مجال الصحة والطب والتراث الثقافى أيضا، وكذلك توفير التعليم الفنى والمهنى للشباب، مضيفا أن التعليم يمثل الساحة المثالية للتعاون بين البلدين، حيث تعتبر المملكة المتحدة من البلدان الرائدة عالميا فى مجال التعليم.

وقدم مصطفى رفعت وأيمن فريد وعبير الشاطر عروضا تقديمية حول المدخل الاستراتيجى الشامل لدور مؤسسات التعليم العالى استنادا إلى مفاهيم الجيل الرابع كأداة للتنمية الشاملة والمستدامة، وكذلك عرض رؤية واستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية خلال الفترة من (2022 -2032)، والتى سوف يتم انطلاقها فى النصف الأول من ديسمبر الجارى فى حدث يضم علماء وخبراء التعليم العالى والمفكرين.

كما تناولت العروض التى قدمها نواب وزير التعليم العالى، أبرز إنجازات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى منذ عام 2014 وحتى الآن، والذى تناول تنمية المؤسسات التعليمية والبحثية لتلبية احتياجات النمو السكانى والشرائح المختلفة من الطلاب فى سن التعليم الجامعى.

وكذلك استعراض أبرز ما قامت به الوزارة لتنمية المسارات التعليمية المختلفة وإتاحة مسارات تعليمية جديدة لإثراء التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، بالإضافة لبناء كوادر جديدة من الباحثين والخريجين القادرين على تلبية تحديات العصر.

كما جرى استعراض جهود الدولة فى الاستثمار من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة من جامعات أهلية وتكنولوجية وأفرع جامعات أجنبية بغرض التوسع والتنوع فى إتاحة فرص التعليم المختلفة للطلاب، وجذب الطلاب الوافدين، ووضع مصر على خارطة التعليم العالى والبحث العلمى على المستوى الإقليمى والدولى.

كما تناولت العروض استعراض استراتيجية الترابط والتواصل لشبكات الجامعات الجديدة، والترابط مع الجامعات الأم داخل كل إقليم مما يعزز ويوطد أواصر التعاون والتواصل للجامعات، والاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية لكل جامعة، وانعكاس ذلك على رفع الاستفادة من استثمارات الدولة فى تلك المؤسسات.

وركزت رؤية الوزارة أيضا حول التدريب والتعلم المتواصل الذى تتيحه مؤسسات التعليم العالى المستقبلية فى مصر، بالإضافة إلى استعراض الشراكات الدولية والبرامج التعليمية المشتركة مع جامعات متقدمة التصنيف الدولى، بهدف تطوير التعليم ومنح شهادات مزدوجة وتقديم برامج تعليمية مشتركة سواء فى مراحل البكالوريوس أو الدراسات العليا والاعتماد الدولية للمسارات التعليمية فى مصر، فضلا عن عرض رؤية الهيئة الاقتصادية الجديدة للوزارة التى جرى إنشاؤها والتى تتيح الأراضى المخصصة للاستخدامات التعليمية والجامعات الأهلية الناشئة والجامعات التكنولوجية للشراكة الدولية، وتقديم الخدمات للمستثمرين من تصميم البرامج الحديثة ودراسات الجدوى للمشروعات التعليمية وتسهيل التواصل مع الجامعات الدولية بالخارج وتقديم نماذج للشراكات الدولية التى تناسب الاحتياجات المحلية وتتسق مع الرؤية الاستراتيجية للوزارة.