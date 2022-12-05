خبير عالمى فى جراحة العظام بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية

جدة - نرمين السيد - يستضيف مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل الدكتور أمجد إيهاب حلمى نخلة، خبير جراحة العظام (مفاصل صناعية)، (إنجليزى الجنسية)، فى الفترة من 27 ديسمبر الجارى وحتى 2 من يناير المقبل.





ويستقبل المستشفى الحالات من المدنيين والعسكريين التى ترغب فى العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية اعتباراً من الغد. وحدد المستشفى رقم تليفون: 01100190492 للاستعلام والاستفسار عن أى شىء يتعلق بالخبير المواعيد.

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