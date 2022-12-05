حياة كريمة.. إنشاء 23 محطة طاقة شمسية بمدارس الأقصر (صور)

جدة - نرمين السيد - فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تستهدف تطوير القرى المصرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، شهدت الأقصر بدء العمل فى مشروع إنشاء محطات للطاقة الشمسية فى عدد من مدارس مركز أرمنت وإسنا بالأقصر.





المشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى ومؤسسة هيرميس للتنمية الاجتماعية.

وقال محمد حسين الجبالى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، إن المشروع يستهدف تحقيق التكامل بين أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والجهود التى تبذلها الدولة من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية التزاما بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشيرا إلى بدء أعمال التنفيذ الفعلى فى المشروع فى 11 مدرسة والمنتظر الانتهاء منها خلال فترة وجيزة.

من جانبها، أكدت هناء حلمى، الرئيس التنفيذى لمؤسسة "هيرميس" للتنمية الاجتماعية أن المشروع يأتى فى إطار بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع هيئة الأبنية التعليمية، كممثل عن وزارة التربية والتعليم من أجل إنشاء محطات للطاقة الشمسية فى عدد من المحافظات المصرية بما يساهم خلق بيئة نظيفة وآمنة لطلبة المدارس دون انقطاع، وتقليل الانبعاث الكربونى بحوالى 250 طنا سنويا من خلال توريد وتركيب وتشغيل الألواح الشمسية فى المدارس بما يساهم فى إنتاج طاقة تقدر بـ700 كيلو وات / ساعة.

كما يستهدف المشروع رفع التوعية لدى طلاب المدارس بقضايا تغير المناخ والطاقة النظيفة، كما يساهم فى خلق فرص عمل للشباب فى مجال تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية.

وأضافت أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف المدارس فى مركزى أرمنت وإسنا وعدد من المبانى الحكومية المهمة، ليشمل المشروع مدارس قرى الرزيقات بحرى، والرزيقات قبلى، والسلام فى مركز أرمنت، ومدارس قرى أصفون والدير والشغب، والغريره، والنجوع بحرى وطفنيس وكيمان المطاعنة ووابورات المطاعنة.