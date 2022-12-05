وزير النقل: استراتيجية لخدمة أهداف التنمية بالإسكندرية وربطها بالمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 11:29 صباحاً - قال وزير النقل كامل الوزير إنه تم وضع استراتيجية لخدمة أهداف التنمية المستدامة في محافظة الإسكندرية، وربطها بكافة محافظات الجمهورية كونها العاصمة الثانية للبلاد.

وأضاف الوزير- خلال افتتاح محور التعمير في الإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - أن الإسكندرية يوجد بها أهم ميناء تجاري في الدولة وأكثر من 50% من حركة التجارة الخارجية، مما أدى إلى وجود الكثير من التحديات المرورية شديدة التعقيد نتيجة قلة عدد المداخل المرورية في المدينة والتداخل الشديد بين حركة نقل الركاب والبضائع.

وأشار إلى أن وزارة النقل قامت بوضع تخطيط شامل لتطوير منظومة النقل في الإسكندرية تعتمد على تطوير محاور الطرق والكباري والنقل السككي واستحداث وسائل الجر الكهربائي وتطوير النقل البحري والنهري، حيث تم تخطيط وتطوير المحاور الطولية والعرضية التي تربط الإسكندرية بالدلتا والقاهرة بعدد 7 محاور.

واستعرض تطوير وتوسعة طريق "القاهرة/الإسكندرية" الزراعي بطول 220 كيلو مترا، وإنشاء 10 كبارٍ علوية لحل التقاطعات السطحية، وتحرير الحركة المرورية العابرة للمدن، حيث تم الانتهاء من 4 كبارٍ، ويجري تنفيذ 6 كبارٍ، ومن أهمها كوبري أجور وعرب الرمل.

كما استعرض تطوير وتوسعة طريق "القاهرة/ الإسكندرية" الصحراوي بطول 160 كيلو مترا، ليصبح 6 حارات، وإنشاء كبارٍ علوية على التقاطعات الرئيسية، مما أدى إلى خفض معدلات الحوادث، ويجري توسعته ليصبح 8 حارات في كل اتجاه منها 4 حارات للشاحنات، والذي بلغت نسبة تنفيذه حاليا 95%.

ولفت إلى أنه تم تطوير الطريق من بوابة رسوم الإسكندرية وحتى كارفور بطول 30 كيلو مترا، وتطوير الكباري القائمة عليه في مناطق العجمي والكافوري وإنشاء كوبري دوران للخلف في منطقة العامرية، كالآتي: تطوير وتوسعة كوبري العجمي ليصبح 4 حارات مرورية بطول 950 مترا، والذي تم الانتهاء منه وسيفتتح اليوم، وتطوير وتوسعة كوبري الكافوري ليصبح 4 حارات مرورية بطول 850 مترا بنسبة تنفيذ 80%، وسيفتتح في نهاية شهر يناير المقبل، علاوة على إنشاء كوبري دوران العامرية بعرض 3 حارات مرورية بطول 660 مترا.