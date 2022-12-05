وزير النقل: تخطيط وتطوير جميع المحاور الرابطة بين الإسكندرية والقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 11:29 صباحاً - أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وضع استراتيجية لخدمة أهداف التنمية المستدامة في محافظة الإسكندرية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقامت وزارة النقل بوضع تخطيط شامل لتطوير منظومة النقل بذات المحافظة.

أضاف كامل الوزير، في كلمته بافتتاح محور التعمير الإسكندرية، أنه تم تخطيط وتطوير جميع المحاور الطولية والعرضية التي تربط الإسكندرية بالقاهرة بعدد 7 محاور، وتطوير وتوسعة طريقة القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 220 كم، وإنشاء 10 كباري علوية وجرى الانتهاء من عدد 4 كباري، وتنفيذ 6 كباري آخرى، وتطوير وتوسعة طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بطول 160 كم.

وتابع وزير النقل، أنه تم تطوير القطاع من بوابة رسوم الإسكندرية حتى كارفور بطول 30 كم، وتطوير وتوسعة كوبري العجمي والكافوري على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وافتتاحه بنهاية شهر يناير المقبل، وإنشاء محور النوبارية بطول 207 كم، والبدء في تنفيذ محور جديد بطول 207 كم ويشمل 30 عملا صناعيا، وإنشاء محور عمر سليمان بقوسيه الشرقي والغربي بعدد 6 حارة في كل اتجاه.

وأكمل كامل الوزير: "جرى تنفيذ محور المحمودية، وننشئ 3 محاور رصف لميناء الإسكندرية الكبير وربطه بمحور أبو ذكري لتسيير حركة الشاحنات من وإلى الميناء، وجرى صيانة ورفع كفاءة محور 27 وهو المحور الوحيد الذي كان يخدم ميناء الإسكندرية، وأنشأنا 2 محور جدد، وإنشاء كوبري كم 21 تقاطع الذارع البحري مع الطريق الساحلي، وتطوير الطريق الدولي الساحلي (بورسعيد - السلوم) بطول 800 كم".